Familien Stender Lund glemmer hverdagen i Legoland

For familien har ikke råd til selv at tage en tur i en forlystelsespark. Tina Stender Lund er enlig forsørger og under uddannelse. Så med fem børn er der ikke meget luft i budgettet til fornøjelser.

- Vi søger feriehjælp hvert år og håber på, at vi er heldige. Og hvis vi ikke får hjælp, bliver det ikke til meget ferie. Så derfor er det helt fantastisk, at vi har muligheden for at komme her i dag og glemme hverdagen, siger børneflokkens mor.

Flere fattige familier

Tilbage i december modtog familien julehjælp fra Frelsens Hær, og det er blandt andet én af grundene til de i dag kan nyde det gode vejr i Legoland.