Far vil gøre alt for, at datter ikke går i hans fodspor

Aldrig i livet

Skal din datter overtage tivoliparken en dag?



- Aldrig i livet. Jeg vil gøre alt for, at hun ikke gør det. Det kommer aldrig til at ske.



For efter mange år med modvind og tunneller uden lys for enden, er Martin i tvivl om, hvorvidt det vil være muligt at køre virksomheden videre i fremtiden.

Voksende krav til branchen har gjort det svært for tivolibossen at finde arbejdskraft.