Filskov slår i trylledejen

Man skulle tro, at Filskov er blevet ramt af galoperende bagedystitis, for siden købmanden inviterede til konkurrence, har indbyggerne ligget vandret i luften og produceret mere end 32.000 tryllekager. De fleste af dem hænger nu i købmandsforretningen.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt, siger en overrasket købmand, Peter Junge til TV SYD.

Det er Min Købmand-kæden, der har udskrevet konkurrencen, hvor alle kædens 160 butikker konkurrerer om at få kunderne til at komme med trylledejsfigurer. De fire med flest figurer vinder 10.000 kroner. Konkurrencen bliver endeligt afgjort om få dage, men købmanden i Filskov har fået at vide, at han ligger blandt de fire bedste. De 10.000 kroner skal gå til Filskov Friplejehjem.

Helt over gevind

- Det er gået helt over gevind. Det giver sådan en varm følelse, at byens borgere bakker så meget op om min lille butik her ude på landet, siger Peter Junge.

Sidste år var der en lignende konkurrence, der bare gik ud på at lave juleguirlander, og der blev Filskov nummer 2.

- Det viser bare, at det passer, hvad vi skriver på byskiltet, "Filskov - Byen med det gode sammenhold", mener købmand Peter Junge.