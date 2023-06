Flere flyver fra Billund end nogensinde før

Rejseglæden har endnu en gang sat rekorder i det sydjyske.

I hvert fald, hvis man ser på trafikken i Billund Lufthavn.

I alt tog 384.311 passagerer vejen gennem terminalen i lufthavnen. Det slår sidste års rekordstore antal passagerer med 5,2 procent.

- Det er med til at vise, at sidste års massive vækst i sommerperioden ikke blot var en ketchupeffekt efter Coronapandemien, men at det er et tydeligt tegn på et købestærkt marked omkring Billund Lufthavn. Det giver en god tro på, at flyselskaberne og charterbureauerne går en aktiv sommer i møde, siger administrerende direktør i Billund Lufthavn Jan Hessellund.