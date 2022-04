Flere og flere svært overvægtige i Region Syddanmark - Maria er én af dem

Arbejdet er vigtigt

For som tallene også viser, så hænger overvægt især sammen med ens arbejdssituation.

Og Maria Fyhn er ikke i tvivl om, at arbejdet har en stor del af skylden for, at hun kan holde gejsten i forhold til sit vægttab.

- Jeg er bedst til at kunne holde snuden i sporet, når jeg arbejder. For hvis jeg er syg, så kommer jeg ud af min rutine, og så får jeg lyst til at spise, fordi jeg har ondt af mig selv eller keder mig, siger hun.