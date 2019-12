Flere rejsende igennem gatene i Billund

I den første måned af Billund Lufthavns vinterprogram er tæt på 240.000 rejsende lettet eller landet. Der er over ti procent flere end i november måned sidste år.

Dermed fortsætter lufthavnen deres optur fra sommerprogrammet.

Væksten skyldes ifølge lufthavnens direktør udover det våde efterår også to nye ruter.

- Der er ingen tvivl om, at det grå, danske vejr får danskerne til at rejse syd på. Vi kan også se, at væksten blandt andet er båret af Norwegians to nye solruter til Gran Canaria og Malaga, siger Jan Hessellund til TV SYD.

Samtidig fortæller Jan Hessellund, at flere rejseselskaber har forlænget ruter ind i vintersæsonen, som de ellers ville stoppe i halvåret.

Kigger man på flyfragt, er der både med- og modvind. Selvom eksporten fra lufthavnen går frem med 17, 4 procent, så er importen med flyfragt faldet med 10,2 procent. Dette skyldes ifølge direktøren, handelskrigen med Kina, som står for størstedelen af importen til Danmark og Europa.

- Vi håber selvfølgelig, at vi snart kan se til vejs ende for importens udfordringer, men vi glæder os over, at Billund Lufthavn er placeret midt i Danmarks fabrik, og derfor er så stærke på eksporten. Det betyder, at vi fortsat er i plus for år til dato, siger Jan Hessellund.