Flere tager corona med hjem fra udlandet: To ud af 100 testet positive i Billund Lufthavn

Positivprocent på to

I Billund Lufthavn er positivprocenten lige nu 1,95. Det betyder, at hver gang 100 personer bliver testet, er to af dem smittet.

Også i dag blev flere testet positive efter hjemkomsten i dag. Men den viden ødelægger ikke ferien, for dem, der i dag tog afsted.

- Vi har tænkt os at overholde alle retningslinjer og passe på. Vi kommer kun til at være udendørs, så vi tror at risikoen for at tage noget med hjem er minimal, siger Morten Pathuel.

- Jeg ikke som sådan nervøs. For hvis det var noget, jeg skulle have i baghovedet hele tiden, så var jeg blevet i Danmark, siger Louise Krøll.