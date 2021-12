Flere tusinde gæster må udskyde juleferien i Lalandia efter nye restriktioner

Der skulle have været børnelatter og vandkamp for alle pengene hen over julen og nytåret i Lalandia i Billund.

Men med de nye restriktioner, der træder i kraft søndag morgen, bliver dørene lukket for de vandglade familier.

Det ærgrer den administrerende direktør, for det betyder, at flere tusinde gæster nu får udskudt deres ophold.

- Vi lever jo af at samle glade gæster. Herude er julen og nytåret en højsæson, hvor hele familien kan være samlet. Så vi er ærgerlige over at skuffe dem, siger Jan Harrit, der er administrerende direktør for Lalandia.

Cirka 2500 skulle have holdt jul i Skandinaviens største badeland i Billund, mens hele 4500 havde planer om at holde et børnevenligt nytår i Lalandia.