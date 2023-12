Flypassagerer skal fra 2025 betale afgift med ny aftale

Nabolande som eksempel

Ifølge Jeppe Bruus er flyafgiften "sammenlignelig med nabolande".

Men den danske flyafgift er formentlig kun midlertidig, må man forstå på klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

- Jeg ser for mig, når vi kommer længere frem, at vi får fælles europæisk regulering på det her felt. Det må være den rigtige vej at gå, siger han.

Provenuet fra afgiften går til investeringer i grøn luftfart samt til en forhøjelse af ældrechecken med 4800 kroner fra 2025. Først i 2030 investeres der flere penge af provenuet i den grønne luftfart end i ældrechecken.

At alle pengene fra afgiften ikke går til investeringer i grønnere luftfart har mødt undren i både Folketinget, hos flybranchen og Ældre Sagen.

En række partier har forladt forhandlingerne om flyafgiften på grund af denne prioritering.

Aftalen sætter det også som et mål, at Danmark har en indenrigsrute i 2025, hvor der kun flyves på grønne brændstoffer. Desuden skal hele indenrigsluftfarten være grøn senest fra 2030.

Videre afsættes der i aftalen ti millioner til lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland hver fra 2025 til 2030.