Flyrute mellem Billund og Grønland åbner

Dermed åbnede en ny direkte flyrute mellem Billund og den grønlandske by Kangerlussuaq, og Billund Lufthavn har store forventninger til den nye rute.

- Vi er sikre på, at der nu er taget hul på et succesrigt samarbejde, der skaber værdi for os og Air Greenland, men i høj grad også for alle de borgere, der nu får lettere ved at besøge og få besøg af venner og familie. Der er en ekstrem stor efterspørgsel for direkte adgang til Grønland fra Vestdanmark, siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.