Det er det grønlandske flyselskab Air Greenland, som har lavet ruten. Det skriver Billund Lufthavn i en pressemeddelelse. Adm. direktør i Billund Lufthavn Jan Hessellund glæder sig over den nye aftale.

- Der bor mange herboende grønlændere i vores optageområde, men her er ligeledes mange, der har andre relationer dertil – eller blot ønsker at besøge og opleve den smukke natur. Så det er en yderst attraktiv rute, som vi er stolte af at præsentere sammen med Air Greenland, siger han.