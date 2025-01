Flyselskab raser mod ny skat og lukker base i Billund

Et ungt par fra Kolding står med høje regninger for vand og varme, efter at der gik hul på et vandrør i det byhus, som de lejer.

Husk at følge dit forbrug

Men ifølge Ewii er der muligheder for at undgå at komme i samme situation, ved at benytte sig af nogle værktøjer på deres hjemmeside.

- Man kan gå ind på vores selvbetjening. Her har man mulighed for at sætte nogle alarmer, så man får besked med en sms eller en mail, hvis forbruget pludselig stiger. Det er noget, vi opfordrer alle vores kunder til, siger Tommy Sørensen.

Men hvorfor kontakter I ikke en kunde, hvis i kan se, der pludselig er et meget højt forbrug ?

- Det er meget svært for os at vide, hvad et højt forbrug er. Nogle gange er et forbrug højt for nogen, og for andre er det et lavt forbrug. Så det er stort set umuligt for os, siger Tommy Sørensen.