Flyv til London eller Rom for under 90 kroner - corona presser prisen i bund

Det er de laveste priser, som Dansk Flyprisindex har målt for den uge, siden indekset blev startet i 2009.

Det viser indekset, der udgives hver fjerde uge, som rejsesøgemaskinen Travelmarket står bag.

De lave priser skyldes ifølge direktør Ole Stouby den lave efterspørgsel i forbindelse med coronapandemien.

- Rekordlave priser langt ind i 2022

Han peger på, at luftfartsselskaberne konkurrerer som aldrig før, og at der er meget kapacitet i markedet.

- Jeg vurderer, at priserne vil være rekordlave et godt stykke ind i 2022, siger han i en pressemeddelelse.

Gennemsnitsprisen på flybilletter tur/retur fra Billund til europæiske lufthavne er ifølge indekset på 455 kroner.

Det er det laveste for ugen i indeksets historie, mens de gennemsnitlige billetpriser fra København er 423 kroner.

Corona hård ved flytrafikken

Coronakrisen har været særdeles hård ved luftfartsbranchen, som i perioder har måttet parkere deres fly på jorden.

Denne gang er selskaberne dog nødt til at holde et vist beredskab, forklarer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

- De ved ikke, om restriktionerne bliver lettet hurtigt, hvis det viser sig, at omikron slet ikke er så dødelig. Derfor er de nødt til at have fly i luften.

- Men det er dyrt for dem, og særligt hvis der ikke er passagerer. Så de er nødt til at lokke passagererne i flyene med lave priser, siger han.

Han vurderer også, at priserne vil være lave et godt stykke ind i 2022.

- Problemet for luftfartsselskaberne er, at der er ikke er ret mange, som vil ud at flyve på grund af restriktioner og omikron.

- Samtidig var der lagt op til en genrejsning af trafikken med en del fly i luften. Det mismatch gør, at de er nødt til at skrue på prisen, siger Jacob Pedersen.