Førerhundehvalpen Kiwi på besøg i Legoland - det optimale sted at træne

· Dansk Blindesamfund har uddannet og leveret førerhunde til blinde og stærkt svagsynede mennesker siden 1949.

· Der er omkring 190 aktive førerhunde i Dansk Blindesamfunds førerhundeordning.

· En førerhund er et hjælpemiddel, som bevilges af bopælskommunen.

· En kommende førerhund begynder sit liv i en foderværtsfamilie, fra den er otte uger. Her bor den, til den er ca. 18 måneder, hvorefter den flytter ind hos en førerhundeinstruktør, der træner hunden i cirka 5 måneder, før den kommer hjem til brugeren.

· Hunden skal blandt andet lære at bevare overblikket og færdes upåvirket i alle slags situationer, således at førerhundebrugeren kan færdes sikkert, frit og uafhængigt.

· Førerhunden kan 34 forskellige kommandoer i to kategorier – enten finde-kommandoer eller retningsbestemte-kommandoer.

· Dansk Blindesamfunds Førerhundeordning opnåede i 2023 certificering hos den internationale førerhundesammenslutning, IGDF. For at kunne beholde certificeringen skal man overholde høje internationale krav og standarder for uddannelse og træning af førerhundene.

Kilde: Dansk Blindesamfund