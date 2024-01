Førtidspensionist har skabt millionforretning på airfryer

- Det er egentlig ikke noget, jeg mærker til. Jeg bor stadig i det samme gamle hus og kører stadig i min gamle Citroën C1’er. Men jeg er bare glad for, at jeg kan forsørge mig selv og ikke skal tænke over, om det kan hænge sammen, siger Britt Andersen, der også bliver kaldt 'Airfryer-dronningen' på Facebook.



Julegavehit forbliver sjældent de samme år efter år, og selvom 'Airfryer-dronningen' i dag lever godt af interessen for køkkenmaskinen, så hopper hun ikke videre til det næste "nye", selvom interessen skulle falde for airfryeren.

- Jeg vil kun lave det her. Det er det, som jeg brænder for. Det har ikke været for pengenes skyld, at jeg kastede mig over det, men når jeg kunne tjene penge, ville det være dumt ikke at gøre det, når jeg alligevel ville lave opskrifterne. Når det er sagt, så tror jeg ikke, at jeg falder over et andet køkkenudstyr. Jeg er pioner inden for det her felt, så det bliver jeg ved med at være, siger hun.