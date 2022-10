Folketingskandidat bruger gaming til at føre valgkamp

Der er mange måder at komme ud med sit budskab på i en valgkamp.

De klassiske måder har som oftest noget at gøre med gågader, flyers og videoer på sociale medier, men én folketingskandidat gør det dog lidt anderledes end alle de andre.

Kim Alexander Jensen fra Liberal Alliance fører nemlig valgkamp på streaming- og gamerplatformen Twitch, hvorfra han spiller med potentielle vælgere og deler sine budskaber gennem livestreaming.

- Det startede med, at jeg tænkte, at jeg kunne få noget mere tid til min hobby under valgkampen, men det endte med at være en oplagt mulighed for at snakke med dem, der er til stede på platformen, siger Kim Alexander Jensen, der bor i Grindsted.