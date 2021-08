Fond i Billund donerer millionbeløb til Røde Kors til indsatsen i Afghanistan

Fonden Ole Kirk’s Fond, der har base i Billund, donerer 50 millioner kroner til Røde Kors til indsatsen i Afghanistan.

Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

Talebans overtagelse af magten har skabt en kaotisk og kritisk tilstand i landet og har sendt tusindvis af mennesker på flugt. Samtidig kæmper Afghanistan med tørke.

Donationen skal primært bruges til støtte til sundhedsklinikker og hospitaler, psykologisk førstehjælp og aktiviteter til kvinder, børn og unge samt levering af mad og nødhjælpspakker, oplyser fonden.

- Hele verden følger med i den kaotiske situation i Afghanistan og føler med befolkningen. Derfor er det et meget stort ønske for Ole Kirk’s Fond at kunne bidrage til Røde Kors’ arbejde med at afhjælpe den humanitære krise, siger fondsdirektør Karin Skjødt Hindkjær i meddelelsen.