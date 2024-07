"Fordi vi har flere penge" – mands svar til dreng i kø i Legoland fik far til at krumme tæer

Ifølge Legoland er det under 1 procent af kørte ture i parkens forlystelser, der sker med det udskældte køpas.

Da Ronni Lundegaard og hans kone sidste sommer stod i kø til en rutsjebane i Legoland med deres tre døtre, skete der noget, som, han ikke troede, kunne ske i Danmark. En far og to drenge gik nemlig lige op foran køen af børn og forældre, der havde ventet i op mod 45 minutter, og direkte ind i rutsjebanen. Ronni Lundegaard overhørte børnene spørge deres far, hvorfor de måtte gå op foran.

- Fordi vi har flere penge, sagde faren ifølge Ronni Lundegaard. I Legoland kan man nemlig – som den eneste forlystelsespark i Danmark – tilkøbe et såkaldt reserve and ride-produkt, hvor man alt efter, hvor meget man vil give for det, kan stille sig i køen virtuelt og lave andre ting imens eller springe køen helt over.

De her børn oplever, at børn ikke er lige, og det har jeg det stramt med Ronni Lundegaard, virksomhedsejer

Tilkøbet blev indført i 2011, og prisen varierer mellem 299 kroner og 799 kroner per person – oven i den billet man allerede har købt. Hvis man i uge 30 skal to voksne og to børn i Legoland med den dyreste form for fast-track-billet, som køber dig 90 procent kortere ventetid ifølge hjemmesiden, vil totalprisen blive 4632 kroner med en rabat for at købe online. Børn er ulige Ronni Lundegaard, der til daglig bor i Brøndby og driver et cateringfirma, vidste ikke, hvordan han skulle forklare sine børn, at de ikke kunne springe køen over. - De her børn oplever, at børn ikke er lige, og det har jeg det stramt med. Der er nogle forældre, der ikke har midler til at gøre det, og de skal se deres børn blive kede af det, fordi de bliver sprunget over i køen, siger den 44-årige far til TV 2.

Da han så denne sommer talte med venner, der havde haft samme oplevelse i Legoland, tyede han til tasterne. I et debatindlæg, udgivet i flere aviser denne uge, kritiserer han nu Legoland for at gøre børn opmærksomme på ulighed. Han understreger, at han ikke vil udskamme forældre for at tilkøbe det såkaldte reserve and ride-køpas. Han langer derimod ud mod Legoland. "Man kan udlede, at Legoland ikke i lige så høj grad er for børn af økonomisk trængte familier. (...) Vi bør ikke acceptere, at der gøres så åbenlyst forskel på børn i et land som vores", skriver han i Politiken. - Problemet er, at det er et børnested, og det er en virksomhed, der er skabt ved at lave universer for børn, uddyber han for TV 2. Under 1 procent Legoland oplyser til TV 2, at det særlige køpas kan benyttes på 15 ud af 36 forlystelser, og at det kun kan tilkøbes på udvalgte dage. Det kan tilkøbes i højsæsonen sommeren igennem.

Først og fremmest lever vi af at have glade og tilfredse gæster, og det har vi heldigvis også Christian Woller, direktør, Legoland Billund

Ifølge Legoland udgør køpasset "under 1 procent af de samlede kørte ture i parkens forlystelser". Christian Woller, der er direktør i Legoland, siger, at tilbuddet er rettet særligt mod udenlandske gæster. - Først og fremmest lever vi af at have glade og tilfredse gæster, og det har vi heldigvis også. Og hvorfor vi så har den her reserve and ride-mulighed? Det er fordi, vi har en del gæster, der kommer fra udlandet, og de er her i kort tid, og derfor har der været en efterspørgsel, siger han til TV 2.

Christian Woller mener ikke, at det går imod Legos værdier om, at børneuniverset er for alle, og han fortæller, at de har planer om at fortsætte praksissen. Derudover tilføjer han, at Legoland har mange tilbud for familier og børn, der er vanskeligt stillede – herunder en dag hvert år, hvor de inviterer udsatte familier gratis ind. Ligegyldigt med lufthavne Konceptet med, at man kan springe køen over, er en belejlighed, der kan købes i mange andre sammenhænge i Danmark, herunder når man skal flyve. Og det er helt fint, mener Ronni Lundegaard.

Det er sundt for dem at få en fornemmelse for, at man står og venter som alle andre Ronni Lundegaard, virksomhedsejer

- Det er de frie markedskræfter og alt det, men når det er børn, så skal man ikke opleve ulighed. Det kan man ikke være bekendt, når det er en virksomhed, der gerne vil rumme alle børn, siger han. Ronni Lundegaard siger, at familien selv har råd til at tilkøbe sig en plads foran i køen, men at det går imod dens værdier.

- Det er sundt for dem at få en fornemmelse for, at man står og venter som alle andre, svarer han. Legoland er den eneste forlystelsespark, der har det her køsystem. Hvorfor er det et problem, når det kun er én forlystelsespark i Danmark, der har det? - Lige præcis Lego har bygget deres forretning på at tjene penge på børn, der er draget ind i deres universer. Når de endelig kan opleve alle de her universer, som børnene har drømt om, så kan det for mange gå hen og blive et nederlag, svarer han. Ingen andre parker har samme tilkøb Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, hvis medlemmer er de 12 største forlystelsesparker, oplyser til TV 2, at Legoland er den eneste forlystelsespark, der har dette system.

