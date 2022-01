Forhandlinger om en overenskomst med Ryanair selskab brudt sammen

Trods lange forhandlinger er det ikke lykkedes at blive enig om en overenskomst for de piloter og kabineansatte, der arbejder på Malta Airs base i Billund.

Det oplyser Flybranchens Personale Union, der ønsker, at Ryanairs datterselskab skal arbejde på danske forhold.

- Vi har undersøgt alle muligheder for løsninger. Men det står klart, at vi bliver ved med at være alt for langt fra hinanden. Derfor har vi afbrudt forhandlingerne, siger Anders Mark Jensen, næstformand for FPU til fagbladet Luftfart.