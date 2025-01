Forkølet andenpilot tvang fly til at sikkerhedslande

Men for at komme til EuroSkills, skal han udkonkurrere mod en anden udvalgt elektriker. En konkurrence, der begyndte fredag.

De har allerede udvalgt fire unge faglærte fra landsholdet - to elektrikere og to håndværkere - som fredag blev udsat for lidt af hvert. Blandt andet en tur i det iskolde vand, imens den stod på gådeløsning.

Niklas Møller Dall ved endnu ikke, om det er ham, der får pladsen til EuroSkills 2025. Dog mener han, at det er en stor ting, at han i det hele taget er blevet udvalgt.

- Jeg er én ud af to, der er udvalgt til det her parløb om at blive den endelige deltager. Men bare det at kunne sige, at man er blevet valgt som en af de to, som nu står og kæmper om finalepladsen - det er meget stort, fortæller han.

Promovering af erhvervsuddannelser

Ifølge landstræner og dommer Peter Sikora har EuroSkills til formål at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelser. Han mener, at det er vigtigt i en tid, hvor de unge primært vælger gymnasiale uddannelser til.

- Vi afholder konkurrencen for at fremme kendskabet til erhvervsuddannelserne. Fordi der er kæmpe mangel på arbejdskraft inden for erhvervsuddannelserne, så dette er en af de ting, man gør for at synliggøre det.