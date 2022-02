Forlystelsesparker søger 720 nye medarbejdere: - Vi håber, det kan lykkes

- Vi er rigtig glade for at kunne afholde arrangementet igen, og vi håber, at det kan lykkes med at rekruttere dem, vi har brug for, siger Kasper Tangsig, der er Senior Public Relations Manager i Legoland.

Coronaklods om benet

Lalandia søger 120 medarbejdere i Billund, mens Legoland søger hele 600 sæsonmedarbejdere. Hvor lang tid, det kommer til at tage at finde de mange medarbejdere til Legoland, er dog svært at spå om.

- Det er svært at forudsige, for det har været nogle mærkelige år med corona. Det tog længere tid at rekruttere sidste år, end det plejer, men vi håber på, at vi finder alle dem, vi har brug for, siger Kasper Tangsig.