Forurening har spredt sig til boligområder i Grindsted

Grindstedforureningen har spredt sig til to boligområder i byen.



Det bekræfter en ny rapport fra rådgivningsvirksomheden Cowi, skriver Dagbladet Information.

Spredningen er sket, til trods for at rapporter i årtier har advaret om, at forureningen fra Grindstedværket i den sydvestjyske by kunne løbe ind under huse og private haver i boligområdet Sydbyen.