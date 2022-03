Fra i dag dropper Billund Lufthavn krav om mundbind

Der gælder snart ikke længere krav om at bære mundbind i danske lufthavne.



I Billund Lufthavn er kravet allerede blevet ophævet fra fredag morgen, og det samme kommer til at ske i Aalborg og København fra på mandag.

Det skriver branchemediet Check-In.

Ritzau har fået bekræftet oplysningen fra Aalborg Lufthavn, der fortæller, at der er tale om et koordineret tiltag.

Kravet om at bære mundbind i de danske lufthavne har været en af de sidste coronarestriktioner i Danmark.

Baggrunden for kravet har været at forsøge at mindske spredningen af corona.

Corona er dog ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og der er også kontrol med epidemien, vurderede Sundhedsstyrelsen torsdag.