Fra national førsteplads til nul coronatilfælde

På landsplan

Hen over det seneste døgn er der foretaget 79.595 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Når antallet af prøver sættes op imod antallet af positive smittetilfælde, svarer det til, at 0,28 procent af prøverne har vist et positivt svar for coronavirus.

Det seneste døgn er der også foretaget 298.775 lyntest. Det er test, hvor man podes i næsen.