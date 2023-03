Et Boing 767 blev mandag morgen lastet med 50 ton fragt, og med en lille smule forsinkelse, fik det store fly grønt lys til at lette. Turen gik fra Billund Lufthavn med kurs mod verdens største marked for luftfragt: Kina.



- Det er kæmpestort, at så stor en kunde har valgt Danmark, siger Jan Hesselund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.