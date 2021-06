Friheden og den gode tone blev fremhævet i grundlovstaler

Tradition tro holdt folketingsmedlem Anni Matthiesen et arrangement i sin have i Krogager på grundlovsdag. Det har hun gjort i ti år - lige på nær sidste år.

- Det er jo fantastisk at få mulighed for at samles i haven. Det tror jeg måske vi det seneste år alle sammen har længtes efter, at kunne mødes igen. Jeg nyder sådan en dag som i dag, hvor vi fejrer demokratiet ikke mindst, og dermed fejrer friheden, siger hun.