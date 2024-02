Fritidsjob på plejehjem har givet 15-årig mod på uddannelse

Håbet har været, at ordningen, udover at skabe mere liv og nærvær, også ville inspirere de unge til at vælge en karriere indenfor velfærdsfagene som SOSU-assistent, SOSU-hjælper og sygeplejerske. Og det ser ud til at lykkes.

- Vi har kendskab til fire unge, som efter fritidsjob, vælger at uddanne sig indenfor velfærdsfagene, og det er bare en god mulighed for at prøve en del af de her velværdsfag, og det er bare så vigtigt, Ann Charlotte G. Vilstrup.

Ifølge formanden for Voksenudvalget så er ordningen med fritidsjobberne kommet for at blive.