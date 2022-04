Frustrerede naboer til storbrand: - Vi kommer ikke i haven denne sommer

Anbefalingen om at blive indendørs er også gældende for Søren Andersens nabo Gerhard Andersen, som også deltog i gårsdagens borgermøde. Hans svar på kommunens udmelding er kort.

- Det når de ikke.

Efter industribranden valgte Gerhard Andersen og hans kone at overnatte på hotel, da det endnu var ukendt i hvilket omfang deres ejendom var forurenet. Der har de boet i mere end 14 dage og venter nu på svar fra kommunen, om de forsvarligt kan tage hjem i deres egen bolig.

Gerhard Andersen er førtidspensionist, men ifølge hans viden gennem 11 års arbejde i et entreprenørfirma, så kommer beboerne i området til at væbne sig med tålmodighed.



- Det her kommer til at tage længere tid end kommunen regner med, for selvom vi venter på svar fra de nyeste prøver, så kommer der også spørgsmål om, hvor det opgravede jord må deponeres, og hvor er der tilladelse til det. Så vi er rigtig frustrerede, for vi mangler mere information, siger Gerhard Andersen.