Obduktion viser nyt om 53-årig kvinde

En 53-årige kvinde blev mandag fundet død i en lejlighed i Vejle. En obduktion har tirsdag vist, at der ikke er tegn på, at dødsfaldet skyldes en strafbar handling.

Sydøstjyllands Politi modtog mandag omkring klokken 12.45 en anmeldelse om, at der var fundet en livløs kvinde i en lejlighed i Vejle.

Der var ikke noget, der indikererede, at der var sket noget kriminelt, men omstændighederne betød, at politiet med det samme iværksatte en efterforskning. Det skete med henblik på at klarlægge, hvorvidt dødsfaldet skyldtes en forbrydelse.

Der er tirsdag foretaget en obduktion, og den har ikke med sikkerhed kunnet belyse dødsårsagen. Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag fra politikredsen.

Undersøgelserne viser dog, at der ikke er tegn på, at dødsfaldet er sket som følge af en forbrydelse.

Vurderingen er således, at dødsfaldet ikke skyldes en strafbar handling.