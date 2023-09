Marieke van Hulst Pedersen melder, at dagen er gået over al forventning, og at cirka 35 piger og kvinder, i alderen 12 til 32 år, var dukket op.

- Vi anede ikke, om der ville komme fem, eller om vi ville få fyldt de fyrre pladser, vi har, men det er fantastisk, at vi har kunnet lokke så mange kvinder til. Det giver en stor glæde indeni, siger hun.

Formålet med dagen var, at inspirere og opmuntre kvinder til at forfølge en passion for luftfart - det mener Marieke også er lykkedes i dag.