Golfspiller fra Billund bruger bror som sparringspartner til stor turnering

Mens Nicolai Højgaard er udtaget for første gang til Ryder Cup, er der i denne omgang ikke blevet plads til Rasmus Højgaard. Det er dog ambitionen at spille turneringen sammen i nær fremtid.

- Det er fedt for ham at få en smagsprøve, for jeg satser stærkt på, at vi skal spille sammen på et tidspunkt og forhåbentlig i 2025. Så det er fedt at smage lidt på det, så vi er klar til det i fremtiden, lyder det fra Nicolai Højgaard.

Han er ærgerlig over, at Rasmus Højgaard ikke er udtaget blandt de 12 europæere.

- Det kunne jeg godt have tænkt mig. Men sådan er virkeligheden ikke i dag. Nu er fokus på Rom, og så handler det om, at vi skal spille sammen i 2025.

- Det er målet, og det vil vi rigtigt gerne. Jeg er sikker på, vi kommer til det på et tidspunkt. Det er fedt at have ham med nu, men vi er begge meget sultne efter, at vi også skal spille Ryder Cup sammen, siger Nicolai Højgaard.

Ryder Cup spilles fra fredag til søndag.