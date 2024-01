Golfspiller fra Billund godt med i sin første PGA-turnering

Dermed beholder han den foreløbige andenplads i turneringen, Farmers Insurance Open i San Diego, som han sikrede sig torsdag. Han deler andenpladsen med franske Pavon Matthieu.

Sidste år sikrede Nicolai Højgaard sig tourkort til den prestigefyldte PGA Tour.

Farmers Insurance Open har næsten 62 millioner kroner i præmiepuljen.

22-årige Højgaard sluttede sidste år af med at vinde sæsonfinalen på den europæiske DP World Tour, og nu jagter han et gennembrud på amerikansk grund.

- På en dag som i dag er det let at komme foran og tænke "Åh, vi har chancer her", siger Højgaard ifølge Reuters.

- Du er nødt til at være i øjeblikket. Jeg har gjort det før, og nu har jeg en chance på PGA Touren, så om det sker i morgen (lørdag, red.) eller ej, kommer det ikke til at påvirke mig så meget.

Lørdag er sidste dag af turneringen i San Diego.