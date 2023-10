Golfspilleren Højgaard jagter ny succes

Ved Las Vegas-turneringen Shriners Children's Open ser det ud til, at golfspilleren samler vigtige point.

Hvis Nicolai Højgaard skal have fingre i et tourkort, skal han have samlet point til at være i top-125 i den såkaldte FedExCup, som er en slags rangliste for sæsonen.

Fordi han ikke har tourkort til PGA Tour, er han ikke på listen, men inden weekendens turnering ville han med sit pointantal have indtaget en placering som cirka nummer 112.

Shriners Children's Open er Nicolai Højgaards første PGA Tour-deltagelse, siden han var med i Ryder Cup.