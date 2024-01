Golftvillinger holder sig i top-10 efter speciel runde

Sådan forholder situationen sig for de danske tvillinger fra Billund Rasmus og Nicolai Højgaard, efter at de to brødre lørdag fulgtes rundt på tredje runde af golfturneringen Dubai Desert Classic.

De 22-årige brødre indledte lørdagen på en delt fjerdeplads, men kun Rasmus Højgaard formåede at fastholde sin position med en runde i 70 slag - to under par.

Rasmus Højgaard har fem slag op til den førende, amerikaneren Cameron Young, før søndagens afslutning.

Det hører til sjældenhederne, at de to tvillinger går rundt på de 18 huller sammen, men placeringen efter de to første runder betød, at det var tilfældet lørdag i Dubais solskin.

Her var der god tid til intern rivalisering og opmuntringer, og måske skulle Nicolai Højgaard have hørt endnu bedre efter, når broren talte.

Nicolai Højgaard kom rundt i 73 slag - et slag over banens par - hvilket sender ham ned på en tiendeplads.