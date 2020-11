Grilludstyr udløste mistanke om millionbedrageri mod Lego

Specialanklager Klaus Meinby Lund forklarer, at sagen begyndte med en mistanke hos Lego tilbage i 2017.

Mistanken gik på, at medarbejderen modtog gaver fra leverandører i form af blandt andet flere Webergriller, en spinningcykel, et løbebånd og en romaskine.

Der opstod også en mistanke om, at han havde modtaget et økonomisk tilskud på 56.070 kroner fra en leverandør til køb af en bil til privat brug.

Lego politianmeldte ifølge anklageren medarbejderen.

To års efterforskning

Det blev begyndelsen på en næsten to år lang efterforskning, der er endt med 63 anklagepunkter i et 28 sider langt anklageskrift.

- Det er en stor økonomisk sag, der fra at handle om returkommission nu er endt med mange forhold om bedrageri af særlig grov beskaffenhed, siger specialanklageren i retten.

Politiet mener, at Lego har lidt et tab - eller risiko for tab - på over 17 millioner kroner som følge af overfaktureringen og ydelser, der blev betalt, men aldrig leveret.

Ud over bedrageri af særlig grov beskaffenhed er der rejst tiltale mod den Lego-ansatte for modtagelse af returkommission.

Det begreb dækker ifølge anklageren over, at man modtager en gave som en slags "smørelse", der skal sikre, at giveren får noget retur, eksempelvis en ordre.

Det har ifølge Klaus Meinby Lund været en tung sag at efterforske. Sagens akter fylder mere end 8.000 sider, og der er afhørt mange vidner.

De to mænd nægter sig skyldige, har deres advokater meddelt retten.

Sagen fortsætter med afhøring af de tiltalte. Der ventes først dom i sagen til januar.