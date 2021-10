Grindsted-borgere undersøges igen efter mulige sygdomsfund

Flere tilfælde af sygdommen ALS

Det bekræfter Kurt Espersen, der er koncerndirektør i regionen.

- Vi har fået oplysninger fra en borger i Grindsted om, at der er nogle flere als-tilfælde, som er konstateret, efter at vores sundhedsundersøgelse er afsluttet.

- Det har ført til, at vi beslutter at indkalde vores forskergruppe med forskere fra hele landet til at vurdere, om de nye oplysninger giver anledning til at ændre den beslutning, vi tog sidste år, siger han.

Tidligere har forskergruppen undersøgt, om der var en øget sygdomsforekomst blandt borgerne. Det var der ikke, lød konklusionen.

Mange borgere i området nær den såkaldte generationsforurening ved det tidligere Grindstedværk har ellers været utrygge. Området indeholder tusindvis af kubikmeter forurenet jord. Det stammer blandt andet fra spildevand og affald fra Grindstedværket.

Der er ikke slået nogen årsagssammenhæng fast mellem forurening og sygdommen als.

Baseret på forskernes fund sidste år besluttede forretningsudvalget i regionen, at sagen ikke skulle undersøges yderligere i form af en såkaldt fase to-undersøgelse. Den skulle i givet fald have set på, hvad årsagen til de flere sygdomstilfælde kan være.