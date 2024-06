Grindsted er vært for stort internationalt nichesportsstævne

Det er tilladt at bruge fødder, hoved, skulder - faktisk alt andet end armene - til at støde en fodbold over på modstanderens banehalvdel.

Stævnet er en del af det internationale teqballforbunds (FITEQ) Teqball Tour, og i denne weekend dyster 100 spillere fra 20 forskellige nationer om guld.

- Det er kæmpestort, at vi har fået en turnering af den her kaliber til Danmark og ikke mindst Grindsted. At Grindsted bliver den første danske by til at huse et internationalt stævne kan forhåbentlig være med til at sikre, at vi bliver Danmarks teqball-hovedstad, siger Mathias 'Vips' Jeppesen, der er organisatoren bag eventet.

Flere aktiviteter i spil

Turneringen har været i gang siden fredag, hvor de indledende runder gik i gang. Indtil videre har omkring 1.000 mennesker lagt vejen forbi kultur- og idrætscenteret, og søndag forventes tallet at stige, for her afvikles finalerne.

- Det er gået, lige som det skulle i løbet af de to første dage, og nu håber vi bare, at det kan fortsætte sådan, siger Mathias 'Vips' Jeppesen.