OL-håndcykelrytter udelukkes i fire år for doping

Den danske håndcykelrytter Michael Jørgensen fra Grindsted er udelukket i fire år efter at have afgivet to positive dopingtest, oplyser Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Det er DIF's Dopingnævn, der har dømt ham, efter at Anti Doping Danmark indbragte sagen med påstand om fire års udelukkelse. Michael Jørgensen argumenterede for frifindelse eller reprimande.

Sagen stopper dog ikke her. Michael Jørgensen anker dommen, siger han til Ritzau.

- Jeg har anket dommen. Jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen, siger Michael Jørgensen.

I spil til OL næste år

Paraatleten afleverede to positive dopingprøver uden for konkurrence i 2019. Prøverne viste spor af det forbudte stof SR9009. Derudover har Michael Jørgensen indkøbt et produkt, der indeholdt det ligeledes forbudte stof RAD140 i 2017.

Udelukkelsen på fire år gælder med tilbagevirkende kraft fra 3. juli 2019, hvor den sidste af de to positive dopingprøver blev foretaget.

Eventuelle resultater foretaget i konkurrencer efter den dato diskvalificeres, lyder det i dommen.

Håndcykelrytteren var ellers i spil til at komme til det udsatte para-OL i Tokyo næste år. Ved para-OL i Rio for fire år siden, blev han nummer ni i både enkeltstart og landevejsløb.