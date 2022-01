Hårdt ramt kommune: - Vi får brug for hjælpende hænder fra pårørende

Opdateret med interview med chefen for Voksenstøtte i Billund Kommune.

Smitten med covid-19 stiger fortsat i Billund Kommune. Onsdag var der 296 borgere, som er blevet smittet i løbet af den seneste uge svarende til 1.113 smittede pr. 100.000 indbyggere.



Det kan især mærkes på plejeområdet i kommunen, som lige nu er hårdt ramt af medarbejdere, der er syge eller er nære kontakter til specielt børn, der er syge og derfor skal være hjemme i isolation.

- Ideen til at spørge pårørende om at hjælpe os opstod mellem jul og nytår, hvor vi oplevede rigtigt mange sygemeldinger hos personalet. Her tænkte jeg, at vi bliver nødt til at være på forkant, for vi kommer helt sikkert til at blive udfordret med den stærkt stigende smitte, vi har i samfundet, og de forudsigelser der kommer fra sundhedsmyndighederne, siger Pia Maiborn, der er områdechef for Voksenstøtte i Billund Kommune.