Han har brugt 25.000 kroner på køretimer og teori, men nu kan pengene være spildt

- Jeg kan hverken engelsk eller dansk. Så her i 2025 ved jeg ikke, hvordan jeg skal få færdiggjort min praktiske prøve, fortæller han til TV SYD via tolk Dung Thanh Nguyen.

Nu mangler han bare den praktiske del for at få sit kørekort, men nye regler har sat en stopper for, at det kan lykkes lige foreløbigt for vietnamesiske Teen Van Tran.

Teen Van Tran kom til Danmark i august 2023, fordi der var arbejde at få, og han ærgrer sig over, at de nye kørekortregler spænder ben for, at han selv får mulighed for at fragte sig frem og tilbage fra jobbet.

- Som udlænding fra Vietnam vil jeg gerne arbejde her og tilpasse mig reglerne. Derfor håber jeg, at ded, der bestemmer her i landet, vil gøre det muligt for os at få afsluttet køreprøven, siger Teen Van Tran via tolken.

25.000 kroner kan være spildt

Danepork ligger i Randbøl mellem Billund og Vejle. Her kommer bussen kun forbi, hvis du bestiller den via flextrafik.

Tolk Dung Thanh Nguyen hører fra flere, at de nu overvejer at køre på et udløbet udenlandske kørekort, fordi de ikke kan komme til prøve med tolk.

- Uden kørekort bliver det mere besværligt, og når det er svært, så er der nogen, der tager chancen, når der ikke er mulighed for at få kørekort længere, siger han.

Men hvorfor lærer de ikke bare dansk eller som minimum engelsk?