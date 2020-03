Her bliver sjælden zebrahaj udklækket i Legoland

Hos Legoland i Billund har de fået en lille ny beboer, og det er en ganske sjælden en af slagsen. For kun anden gang nogensinde er en lille zebrahaj blevet udklækket i Danmark.

Det skete 16. februar, da parkens dyrepassere forsigtigt åbnede ægget, og en lille zebrahaj svømmede ud i bassinet.

- Vi er meget, meget glade. Det er noget, vi har arbejdet på i rigtig mange år, for selvom zebrahajen lægger rigtig mange æg, er de meget sarte, så vi har prøvet mange ting, for at det skulle lykkes. Jeg tør godt sige, at det er det største, der er sket for os, siden Atlantis åbnede, siger Mette Louise Munkholm Nielsen, der er dyrepasser i Legoland.

Håber at kunne vise hende frem

Den nye haj er blevet passet godt på af dyrepasserne, siden ægget klækkede, og ifølge dyrepasserne spiser den godt og vokser sig større. Hajen kan dog ikke blive i Legoland, når den bliver stor. Den skal i stedet sendes videre til et andet sted, hvor den kan parre sig med en han. Alligevel håber dyrepasserne, at den kan blive vist frem til Legolands gæster.

Zebrahajen kom til verden i Legoland den 16. februar 2020. Foto: LEGOLAND

- Hun kan blive op til 2,5 meter, og hun skal være her, indtil hun bliver for stor. Så på sigt håber vi, at gæsterne kan komme til at se hende.

Du kan se zebrahajen komme til verden i videoen øverst i artiklen.

I maj måned sidste år blev Danmarks første zebrahaj udklækket i Den Blå Planet. Her havde dyrepasserne passet på ægget i 176 dage, inden de åbnede det.