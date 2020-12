Her er de tre store forureninger i Syd- og Sønderjylland

Grindsted forureningen:

Fra 1924 frem til midten af 1970’erne deponerede det tidligere Grindstedværket fast og flydende affald fra produktionen af vitaminer og medicinalvarer flere steder i og omkring Grindsted by. De fire primære forureningskilder er banegravsdepotet, fabriksgrunden, afløbsgrøften og lossepladsen syd for byen, men generationsforureningen omfatter alene fabriksgrunden.

Over tid har forureningen bredt sig via grundvandet ind under store dele af byen og til Grindsted Å.

Hvert år fører grundvandet for eksempel 235 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid ud i åen. Det vurderes, at oprydningen vil koste et større trecifret millionbeløb.

