Her er det dyrest at sende dit barn i daginstitution

- I kommunen vil vi gerne levere en rigtig høj kvalitet. Derfor er det politisk besluttet, at vi vil tilstræbe at have mindst 70 procent uddannede pædagoger i vores institutioner, siger Bjarne Larsen, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Billund Kommune, til TV 2.

Ifølge tallene har Hedensted Kommune den højeste takst i landet for børnehaver med frokost på 3.167 kroner om måneden, mens tilbud om fuldtids-SFO i Vejle er den højeste på 2.315 kroner.