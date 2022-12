Her er sportsgrenen, du måske aldrig har hørt om, men som er i rivende udvikling

Har du nogensinde tænkt på, hvad man får, hvis man blander fodbold med bordtennis? - Svaret er teqball, og det er en sportsgren i rivende udvikling.

- For to år siden var der nærmest ingen herhjemme, der kendte til det. Nu har vi ugentlige turneringer med mere end 50 spillere, og vi er begyndt at konkurrere på internationalt plan, siger Mathias 'Vips' Jeppesen fra Grindsted, der har ageret primus motor i at få sporten udbredt i hele landet.

Kort fortalt er teqball en sport, hvor man spiller ved et buet bordtennisbord og bruger fødder, hoved, skulder - faktisk alt andet end armene - til at støde en fodbold over på modstanderens side af bordet.