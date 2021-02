Her må plejehjemsbeboere atter få besøg af alle

De ældre på plejecentrene i Billund Kommune må nu få besøg af flere personer.



Styrelsen for Patientsikkerhed har gældende fra mandag ophævet de hidtidige besøgsrestriktioner.

- Jeg er stolt over, hvor flot både beboere, pårørende og vores personale har klaret den svære situation med besøgsrestriktionerne. Det har været afgørende at holde smitten ude af vores plejehjem, men vi ved også, hvor meget det betyder for beboernes trivsel og glæde at få lov til at få besøg, siger Pia Mejborn, chef for voksenstøtteområdet i Billund Kommune, i en pressemeddelelse.

Også åbent i to andre kommuner

Beboerne på plejecentrene kan få besøg uden restriktioner på hvem, der kommer besøg. Dog er plejehjemmene stadigvæk nødt til at respektere de generelle restriktioner i samfundet om forsamlingsforbud og hygiejne. Alle besøg skal derfor foregå i beboerens egen bolig, i besøgsrum eller udendørs. Desuden skal besøgende være uden symptomer på covid-19 i 48 timer før besøget, og der skal holdes to meters afstand og anvendes mundbind eller visir på fællesarealer.

Den nye mulighed for besøg er et resultat af, at alle plejehjemsbeboere har fået tilbud om det andet vaccinationsstik, og at over 80 procent af beboerne har valgt at sige ja til det.

I sidste uge åbnede Styrelsen for Patientsikkerhed også for besøg på plejehjemmene i både Haderslev og Tønder kommuner.