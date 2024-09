Hjemmelavede Lego-mesterværker: Se billederne her

Mellem 500 og 700 ørreder i Hjarup Bæk er døde, og det ligner en sag fra Skanderup Bæk , som udspillede sig for knap 15 år siden.

Lige indtil de fik et opkald fra en borger, der ringede med en henvendelse om, at vejen på Kastanie Alle skummede voldsomt, når han kørte forbi i regnvejr.

Miljøafdelingen i Kolding Kommune undersøgte mysteriet i årevis, og mistænkte blandt andet, at giftstofferne i bækken skyldtes rengøringsmidler fra en af de nærliggende skoler.

Her prægede døde ørreder nemlig også vandmiljøet. De døde fisk blev fundet cirka hvert tredje år og typisk lige inden efterårsferien.

- Vi er der, hvor vi må erkende, at vi nok aldrig opklarer sagen, for vi har hverken tid eller ressourcer til det, lyder det fra Sten Frandsen.

Selvom Sten Frandsen kan redegøre for, at de døde fisk ikke skyldes kastanjer, så kan han heller ikke klargøre den nøjagtige årsag.

- Det skyldes ikke saponin fra kastanjer, for der findes slet ingen kastanjer i området, forklarer Sten Frandsen.

Han afviser, at samme scenarie skulle være tilfældet i Hjarup Bæk.

Sten Frandsen, der er miljøtekniker i Kolding Kommune, var med til at opklare mysteriet i Skanderup Bæk i 2010, ligesom han nu har været ude og undersøge Hjarup Bæk.

Bæk flyder over med døde fisk

Der findes flere hundrede kemiske stoffer i bækken, som er interessante at undersøge, for at finde årsagen til de døde ørreder.

Og selvom miljøafdelingen er interesserede i at kende fiskenes dødsårsag, så understreger Sten Frandsen, at afdelingen ikke har økonomi til at undersøge den præcise årsag, da hver enkelt stof koster 7.000 kroner at analysere.

Budskab til Hr. og Fru Danmark

Den konkrete årsag til de døde fisk kendes dermed ikke, men Sten Frandsen kan dog fastslå, at et giftstof ligger til grund for hændelsen.

- Det skyldes giftstoffer, som formodentlig kommer fra de private husstande eller fra en virksomhed, fortæller han og uddyber:

- Et gæt kunne være, at et par af husstandene har renset tagrender med algefjerner, som efterfølgende er skyllet ud i bækken.