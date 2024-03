Højgaard får god start i PGA-turnering

Han indledte turneringen med en runde i 67 slag svarende til fem slag under par.



Det rækker til en foreløbig placering som delt nummer syv.

Der er dog 55 spillere, der ikke nåede at spille runden helt færdig, så stillingen kan nå at rykke sig, inden Højgaard tager hul på sin anden runde.

Torsdagens spil var afbrudt i to timer på grund af regnvejr, og derfor nåede ikke alle at blive færdige, før det blev for mørkt.

Højgaard nåede at levere en runde med fem birdies og undgik helt at lave bogeys undervejs.

Aktuelt er Højgaard to slag efter de førende amerikanere, Joe Highsmith og Scott Piercy.

Turneringen bliver genoptaget klokken 06.20 lokaltid - klokken 11.20 i Danmark.

Puerto Rico Open, der slutter søndag, har en samlet præmiesum på fire millioner dollar - lidt mere end 27 millioner danske kroner.

Turneringen slutter på søndag.