Højgaard holder trit med toppen i sin første major nogensinde

Nicolai Højgaard deler efter tredje runde sjettepladsen med Xander Schauffele fra USA og australske Cameron Davis.

Trioen ligger med to slag under par i det samlede regnskab - et godt stykke fra amerikanske Scottie Scheffler, som efter tre runder ligger imponerende syv slag under par.

Ikke desto mindre kan danskeren godt være tilfreds med præstationen indtil videre.

På scoreboardet ligger han omringet af spillere, som ligger markant højere end ham selv på verdensranglisten.

Nicolai Højgaard ligger nummer 38.

Masters Tournament er en af golfkalenderens fire majorturneringer.

Det er de mest prestigefyldte, og der er store præmiesummer på spil. I Masters Tournament er der i alt 18 millioner dollar i præmiepenge.

Det svarer til cirka 126,1 millioner kroner.