Højgaard sidder over i fredagens Ryder Cup-åbning

Han sidder over sammen med Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre og Justin Rose.



I foursome-formatet spilles der to mod to, og hvert hold har kun én bold i spil. Spillerne fra holdet skiftes til at slå til bolden.

De europæiske konstellationer er fredag morgen Jon Rahm/Tyrrell Hatton, Ludvig Åberg/Viktor Hovland, Shane Lowry/Sepp Straka og Rory McIlroy/Tommy Fleetwood.

Højgaard har dog alligevel muligheden for at komme i aktion fredag. Når formiddagens kampe er færdigspillet, skal der udtages otte spillere til fourball-formatet om eftermiddagen.

Ryder Cup spilles fra fredag til søndag.