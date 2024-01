Højgaard-tvillinger blander sig i toppen i Dubai

Modsat flere af de andre danskere i turneringen formåede Højgaard-brødrene fredag at holde fast i topplaceringerne oven på en god første runde torsdag.

22-årige Rasmus Højgaard, der efter første runde på fem slag under par lå delt etter, gik anden runde to slag under par.

Brormand Nicolai gik fredagens runde et slag bedre, hvilket var nok til at snige sig op på siden af Rasmus.

Dubai Desert Classic blev afviklet for første gang i 1989 og har udviklet sig til en af de største turneringer på DP World Tour.

Den samlede præmiesum er 9 millioner dollar eller knap 62 millioner kroner.